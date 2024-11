Martin tjener penge, når det sneer i hans have

Det er nok de færreste, der ikke har opdaget, at det sneer i Danmark. Og mens det kan være til gene for mange, så giver snevejret Martin Hjort ekstra arbejde. Han er nemlig sneobservatør for DMI.

Jobbet indebærer, at han hver morgen måler sneen i sin egen have og sender tallene ind til DMI. Da Martin Hjort startede for tre år siden, gjorde han det mest for sjov, men siden da er han blevet grebet af arbejdet.

Og der er brug for snemålere, lød det torsdag fra DMI i en pressemeddelelse. Men der gik ikke længe, de måtte aflyse efterspørgslen. Torsdag eftermiddag havde de modtaget over 500 ansøgninger fra hele landet. Mere end rigeligt til at udpege otte kommende sneobservatører.