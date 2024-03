Martin var ikke forberedt på pølsevogns-løft - den dinglede mere end normalt

Kranføreren Martin Olsen havde tirsdag formiddag til opgave at løfte en pølsevogn over 63 meter op i luften, til toppen af Odenses højeste bygning, Filippa Tårnet. Her blev der i dag holdt rejsegilde.

Men han var ikke forberedt på opgaven, som han kun have hørt om gennem mediers omtale af pølse-stuntet.

- Tyngdepunktet på en pølsevogn er ikke ret godt, så det dinglede lidt mere end det plejer at gøre, fortæller han.

Han havde trods alt vejret med sig til den utraditionelle opgave.

- Da jeg hejste den op, tænkte jeg 'nøøøj' det er godt det ikke blæser i dag, for så tror jeg den var faldet ned igen, konstaterer han smilende.