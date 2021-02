Ny uddannelse: Martine fik huen som en af de første i landet

De fleste studenterhuer er røde eller blå, men huen, der nu sidder på hovedet af 22-årige Martine Overgaard fra Odense, er grå.

Mandag formiddag blev hun nemlig uddannet EUX Velfærd-student efter at have afsluttet sin gymnasiale erhvervsuddannelse som SOSU-assistent som en af de første i Danmark.

- Det er virkelig overvældende. Man kan godt mærke, at vi er de første, og at det er noget stort, siger Martine Overgaard til TV 2 Fyn.

Sådan ser en EUX-velfærd-hue ud

- Vi har jo været en slags prøvekaniner, men det har også gjort, at vi kunne være med til at forme uddannelsen.

I alt bliver 77 EUX Velfærd-studenter udklækket i år som de første nogensinde i Danmark. Heraf er fire fra Fyn.

Bekymret for, hvad folk ville tænke

Uddannelsen så først dagens lys for lidt over fire år siden, og det har da heller ikke altid ligget i kortene, at det var den vej, den 22-årige odenseaner skulle gå.

Efter en tur på efterskole gjorde hun nemlig som sine klassekammerater og begyndte på det almene gymnasium, STX. Men efter et år, hvor pensum blandet andet bød på islandske sagaer og pytagoras, havde Martine Overgaard svært ved at finde motivationen.

- Alle mine venner skulle jo gå på STX, og selvfølgelig skulle jeg også på STX. Jeg havde tænkt, at det var det rette for mig, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg ville. Men henad vejen havde jeg brug for at vide, hvad jeg skulle knokle for, siger hun.

Læs også Corona-mistrivsel: 600 millioner kroner afsat til trivsel hos elever og studerende

Derfor kom hun som en del af et afklaringforløb i praktik i en børnehave. Her fandt Martine Overgaard ud af, at hun gerne ville arbejde med mennesker.

- Efter flere snakke med en studievejleder, besluttede jeg mig for at tage en EUX, selvom det selvfølgelig var nervepirrende, når man ikke har hørt mere om uddannelsen, siger hun.

- I starten var jeg meget bekymret for, hvad folk ville tænke, fordi jeg ikke tog en STX, men nu er der flere der er lidt jaloux på, at jeg kan komme direkte ud på arbejdsmarkedet og tjene penge.

Studenter skal løse problem

På skolen håber man, at de nye studenter kan blive en del af løsningen på den fremtidige mangel på SOSU-assistenter. Ifølge en fremskrivning foretaget af FOA i 2020 vil der alene på Fyn komme til at mangle 3.600 om ti år.

- Som uddannet SOSU-assistent står der et jobmarked klar med åbne arme. Vælger man at bruge sin EUX til at læse videre, er der også mangel på personale inden for en lang række andre velfærdsuddannelser, siger skolens direktør Gunna Funder Hasen i en pressemeddelelse.

Læs også Nikolai og Alberte jubler over færre eksamener til sommer

Og selvom Martine Overgaard selv overvejer at læse videre, mener hun også, at uddannelsen vil få flere til at overveje SOSU-vejen.

- Det kan godt være, at der er nogen, der vil læse videre, men jeg tror også, at der er nogen, der får øjnene op for, hvad faget kan og dermed vil blive, siger hun.

Holder mulighederne åbne

Den nyudklækkede student har da heller ikke planer om at vende tilbage til skolebænken lige med det samme.

Først står den på et nyt job på Odense Universitetshospital, hvor hun allerede har sikret sig et vikariat som SOSU-assistent.

- Og så har jeg muligheden for at læse videre, hvis jeg finder ud af, at det ikke er mig. Jeg vil gerne holde mulighederne åbne, siger Martine Overgaard.