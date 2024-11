Maskerede mænd gik på togt under hjemmerøveri - nu efterlyser Yasmin sin BMW

Natten til tirsdag 5. november klokken 03.10 bankede det på døren i Yasmins hjem i det sydlige Odense.

Hun var ikke selv hjemme, men en kammerat, som overnattede i huset, åbnede døren. Frem sprang flere maskerede mænd, som tiltvang sig adgang til ejendommen og stjal alt fra tøj til genstande af større værdi.

Det genfortæller Yasmin, som ikke ønsker sit fulde navn bragt, da gerningsmændene fortsat er på fri fod. Yasmins fulde navn er redaktionen bekendt.

Håber ikke den er udbrændt

Under indbruddet stjal gerningsmændene blandt andet Yasmins BMW E60 520i, som hun blot har ejet i et halvt års tid. En bil, som hun håber inderligt at få tilbage.

- Jeg håber bare ikke, den bliver fundet udbrændt i en grøft et sted, fortæller hun, da hun taler med TV 2 Fyn.

Med et billede af hendes elskede bil, er hun nu gået ud på sociale medier, hvor hun efterlyser bilen. Det er dog ikke helt så nemt, for bilen har efter alt at dømme fået udskiftet nummerpladerne.

- Den er sidst blevet set på Odense Havn ved middagstid tirsdag, og der havde den nummerplader fra en Tesla på, siger Yasmin, at hun har fået at vide.

Tyveri efterforskes

Fyns Politi bekræfter, at man har fået en anmeldelse om røveriet, som lige nu efterforskes.

- Samtidig kan jeg bekræfte, at vi leder efter den konkrete bil, som er meldt stjålet, siger kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi, Sunniva Pedersen-Reng.

Hvis man ser bilen, som er særligt kendetegnet ved at have en skade på højre kofanger foran, kan Fyns Politi kontaktes på telefon 114.