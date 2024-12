Mathias blev udsat for seksuelt overgreb: Så kom en fremmed mand med rørende afsløring

Michael Nielsen, der er medlem af bestyrelsen hos Dyrskuepladsens Naboer og nabo til Tusindårsskoven, vil have tjekket, om Odense-festivalen Tinderbox er lovlig, når der kommer et udkast til et nyt plangrundlag for området i det nye år.



Michael Nielsen, der understreger, at han udtaler sig på egne vegne som nabo, vurderer samtidig, at Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), har begået så mange lovbrud, at han burde gå af.



- Vi kan ikke have en borgmester, der bevidst overtræder loven, som borgmester i Danmarks tredje største kommune. Det kan vi ikke, siger Michael Nielsen til TV 2 Fyn.

Kritik preller af på borgmester Peter Rahbæk Juel tager dog ikke opfordringen bogstaveligt, fortæller han til TV 2 Fyn. - Jeg kan ikke andet end at trække på smilebåndet over det der. Jeg synes, det siger alt om, hvad det er for nogle midler, og hvad det er for en modstand, der er mod koncerter på Tinderbox og Dyrskuepladsen.

Odenses borgmester vurderer, at Michael Nielsen er en del af et mindretal af naboer, som med pengestærke bagmænd i ryggen og en “københavnsk stjerneadvokat” forsøger at ødelægge Odense som kulturel by.