Mathias er den eneste mormon i sin familie: - Selvfølgelig skal jeg være mormon

- Hvis andre folk så, hvad det er, vi tror på, og hvad det er, vi gør, tror jeg ikke, de ville være så skræmte af det. De ville se, at vi bare er ligesom alle andre, vi har bare noget, der binder os sammen, siger 23-årige Mathias Lindhardt.

Hjemme i køkkenet i Odense sidder 23-årige Mathias ved køkkenbordet med sin mor. Det er sidst på eftermiddagen. Mathias’ far står for enden af bordet og kigger på dem begge to. Han har armene over kors.

Jeg har aldrig nogensinde følt mig så hjemme et sted, hvor jeg ikke var hjemme Mathias Lindhardt, 23 år, Odense

- Jeg er vokset op som mormon, men da jeg var 12 år, valgte jeg det fra, siger Niels Lindhardt, som er Mathias' far.

Han sagde selv fra, fordi han ikke kunne leve op til de standarder, der var en del af det at være mormon. Han havde ikke lyst til at være et dårligt eksempel på troen.

01:19 Mathias havde mange overvejelser, da han skulle fortælle sin familie, at han gerne ville være Mormon. Men efter at have talt meget med sine søskende om det, besluttede han, at det var det rigtige, fordi det gjorde ham glad. Video: Lasse Beck Frost Luk video

Men fordi han selv havde sagt fra, var det både overraskende og dilemmafyldt at støtte Mathias i den religiøse beslutning.

- Da Mathias kom hjem og fortalte det, kunne jeg jo ikke sige andet end, at det var hans egen beslutning. Det må man bakke op om, uanset om man kan lide det eller ej. Men jeg er på ingen måde modstander af det, siger Niels Lindhardt.

Det var ikke kun dilemmaefyldt for Mathias' far. For Mathias selv var det svært og nervepirrende at sige det til sine forældre.

Udveksling i USA gjorde forskellen

Mathias er hverken døbt eller konfirmeret. Et bevidst valg fra Mathias’ forældres side af, fordi han selv skulle danne sig en mening om, hvad han troede på.

Den mening blev formet for alvor, da han som 16-årig tog på udveksling i USA. Her gik han i skole, lærte det amerikanske sprog og kultur og boede hos en amerikansk familie. Det var dem, der var årsagen til, at han i dag er mormon.

TRO PÅ DET Danske unge har det højeste alkoholforbrug i Europa, og det er bestemt ikke unormalt at have sin seksuelle debut ugift - før man fylder 18. Det er bare to ting, som i mange religioner er bandlyst. Så hvordan lever man et religiøst liv, hvis man samtidig gerne vil være en del af en almindelig dansk ungdom? Bemærk har fulgt fire unge fynboer, der er troende. Ikke bare på papiret, men i praksis.

Familien var mormoner. De var meget kærlige og imødekommende over for Mathias, da han ankom til USA som teenager. De tog imod ham med åbne arme og bød ham inden for i det, Mathias kalder for et stærkt familiesammenhold, som var bygget op omkring Jesus Kristus og hans kærlighed til folk.

- Jeg har aldrig nogensinde følt mig så hjemme et sted, hvor jeg ikke var hjemme, siger han.

Okay at skille sig ud

Men beslutningen om at blive mormon var derefter ikke en hurtig løsning. Det tog lang tid, og det krævede mange overvejelser. Specielt fordi hele hans familie ikke var af samme overbevisning. Men netop Mathias' søskende overbeviste ham om, at det var helt i orden at skille sig lidt ud.

- Jeg blev glad, da jeg tog beslutningen. Jeg kunne virkelig mærke, at det var det helt rigtige for mig, siger han.

Men en ting var at involvere sin søskende i overvejelserne. Han skulle også fortælle om valget til sine forældre. Og til sin far, som selv havde sagt fra over for samme trosretning.

- Jeg var ret nervøs for at sige det til ham. Det er en stor ting, og man ved ikke lige, hvordan ens forældre vil reagere. Men da jeg fortalte det, tog de det pænt, siger Mathias.

Ingen kaffe, alkohol eller sex

Som mormon tror Mathias på, at han skal passe på sin krop og sit sind. Det gør han blandt andet ved at være meget fysisk aktiv, han drikker ikke alkohol og kaffe, han ryger ikke, og så tror han på, at det seksuelle skal gemmes til et eventuelt ægteskab.

Og Mathias er jo stadigvæk den samme Mathias Mathias' mor

Derudover beder han bøn hver morgen. Han går i kirke flere gange om ugen, og hver tirsdag aften mødes han til aktiviteter med andre unge mormoner i kirken i Odense. Her har han fået sig en masse nye og ligesindede venner, for hans religiøse valg har haft konsekvenser for nogle af hans tidligere relationer.

Mathias mødes en gang ugentligt med andre unge mormoner i kirken i Odense. Her spiser de mad sammen, spiller spil og lærer om evangeliet. Foto: Lasse Beck Frost

- De føles som en familie, siger han og fortsætter:

- Det kan være svært, når man har haft nogle venner i lang tid, at vælge noget helt fremmed til og sige ’det er det her, jeg tror på’ og så stå ved det. Det var en af de største udfordringer, specielt fordi jeg gik i 1.g, da det skete, siger Mathias, der overvejede at holde sandheden for sig selv.

Men det erfarede han hurtigt ikke var sjovt.

- Man har bare lyst til at være sig selv.

Mathias er jo den samme

I køkkenet rundt om køkkenbordet sidder Mathias stadig ned sammen med sin mor. Mathias' mor varmer hænderne på en kop kaffe, mens hans far stadig står op for enden af bordet. Men ikke længere med korslagte arme, i stedet læner han sig afslappet op ad en stol.

Mormoner i verden og Danmark Mormonbevægelsen var det første kristne samfund, der blev grundlagt i USA. Det skete allerede i begyndelsen af 1800-tallet, hvor de også blev etableret i Danmark.

Der er cirka 4.500 mormoner i Danmark, heraf cirka 450 mormoner på Fyn, ifølge menigheden selv.

En mormon er oftest medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Det er det, man også kalder Mormonkirken.

Mormonerne tror på Dommedag (Armageddon).

Sex uden for ægteskabet kan resultere i kirkens irettesættelse og en mulig ekskommunikation. Det samme gælder en abort.

Som mormon skal man følge det moralske "Visdomsord". Det tolkes som afholdenhed fra alkohol, tobak, kaffe, te og stoffer. Kilde: https://dk.jesukristikirke.org/about og www.religion.dk Se mere

Lige her mellem sine forældre og med sine søskende, når de er i hjemme, har Mathias det allerbedst.

- At vi stadig kan have det familiefællesskab, som vi altid har haft, betyder alt for mig. Så hvis jeg ikke havde det.. det kan jeg slet ikke forestille mig, siger Mathias, inden moren afbryder.

- Og Mathias er jo stadigvæk den samme Mathias, siger hun.