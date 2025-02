Mathias fra købmanden er en usædvanlig rapstjerne: - Jeg vil gerne vise verden, hvem jeg er

Ser til Sverige og Finland

Familieordføreren fortæller gerne om de gode erfaringer fra, da hendes i dag seksårige datter Sigrid gik i en daginstitution med madordning fra ernæringsassistenten ‘Sussie’.

Bramsen (S) mener, at vi bør lære af Sverige og Finland, hvor man gennem 85 år har serveret gratis skolemad - offentligt finansieret.

- Jeg synes da, det ville være dejligt, hvis vi kunne få en model ligesom i Sverige eller Finland, siger Trine Bramsen(S).

Hvorfor skal børns mad være op til jer på Christiansborg - hvorfor ikke lade det være op til den enkelte forælder, hvad de synes er bedst for deres barn?

- Jamen vi ved jo, at det har positive effekter. Vi ved, at det gavner børnene. Det gavner fællesskaberne. Det gavner indlæringen. Det gavner sundheden. Og for mange forældre vil det også være en rigtig stor lettelse, siger Trine Bramsen(S).

Milliardregning hvert år

Prisen for skolemad til alle børn på alle skoler i landet lyder på 5,6 milliarder kroner om året ifølge Finansministeriet. Og det uden at regne dagsinstitutioner med.

Trine Bramsen(S) erkender, at prisen er høj. Men der er et omend større behov for hjælp til børnefamilier, lyder det, som i stigende omfang går ned med stress – og får færre børn.

Hvor skal de penge komme fra?

- I dag taber vi nogle-og-halvtreds 50 milliarder kroner på, at folk går ned med stress. Vi har et faldende børnetal, og vi har et et stort antal børn, der mistrives og skal have særlige indsatser. Derfor bliver vi nødt til at se det mere nuanceret end som at det bare er en ren udgift, siger Trine Bramsen(S).