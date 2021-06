Mathilde kæmpede for læreplads: - Jeg vil gerne vise, at det ikke er et mandefag

En hård jargon

I undersøgelsen fra Institut for Menneskerettigheder fortæller flere kvinder, at det blandt andet var den hårde tone, der gjorde, at de faldt fra.

- Der bliver snakket rigtig meget om pik og patter og alt sådan noget, siger Mathilde Møller.

Men det er dog ikke noget, som hun har været særlig skræmt af.

- Når jeg selv byder ind med noget, så bliver drengene lidt forbavset og bliver sådan: Nå, piger de kan også finde på at fyrre lort af, forklarer hun og griner.

Ifølge hende skal andre piger overhovedet ikke være bange for at tage samme skridt som hende.

- Jeg tror, man er bange for at blive den eneste pige, og at det ikke bliver særlig sjovt. Men man skal ikke være bange for at gøre det, siger hun.