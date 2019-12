Den pensionerede malermesters kræftsygdom blev opdaget ved en tilfældighed i 2012. Dengang skulle han lige gribe en metalramme, der var ved at ryge på gulvet.

Metallet skete der ikke noget med, men Peter Byskov fik en diskusprolaps og blev scannet. På det tidspunkt var det held i uheld, for på scanningen opdagede sygehuspersonalet en kræftknude i den ene lunge.

Se videoen om den heldige arbejdsskade:

Knuden blev opereret væk, og alt så ud til at være i den skønneste orden.

Men kræftsygdommen vendte tilbage og bredte sig, så i maj 2017 blev Peter Byskov erklæret terminal.

Det seneste år har han taget 9-10 piller om dagen og føler sig en smule glemt af sundhedsvæsenet. For der er ingen, der holder øje med sygdommens udvikling, og om medicinen skal reguleres.

- Jeg kan ikke lade være med at spørge min læge, om pillerne skal stoppes. Men så siger han meget forståeligt, at det ikke er ham, der har ordineret dem. Det er lægerne på sygehuset. Men som patient kan jeg jo ikke lige få fat i lægerne på afdelingerne derude.

Fakta om kræft Hver tredje dansker får kræft, før de fylder 75 år

Hvert år får knap 38.000 danskere kræft – det er 103 om dagen eller én hvert kvarter

Cirka 294.000 danskere lever med en kræftdiagnose

Seks ud af ti kræftpatienter overlever kræft mindst 5 år Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Selvom Peter Byskov godt kunne tænke sig, at lægerne på sygehuset scannede ham og tog et tjek på hans kræftsygdom, holder han alligevel lidt igen. For han er klar over, at sundhedspersonale løber stærkt, og at ressourcerne er knappe.

- Jeg vil ikke optage en andens plads, erklærer han.

I stedet har Peter Byskov fundet hjælp i cannabisolie.

- Sådan en ti-procents CBD-olie tager jeg et par dråber af nogle gange om dagen. Det har hjulpet mig. Ikke nogen smerter. Det er ligesom en sænke-skuldrene-pille, en slap-af-pille, siger han og understreger, at olien ikke indeholder noget af det euforiserende stof THC.

Faktisk har han oplevet, at kroppen fungerer bedre, når han bruger olien.

- Efter jeg har brugt det i et par år, er jeg blevet bedre til at gå på trapper. Jeg kan også gå lidt længere, selvom jeg skal have min iltflaske med. Det kunne jeg ikke for år tilbage.

Og selvom cannabisprodukter til medicinsk brug kun er tilladt som en forsøgsordning, er Peter Byskov slet ikke i tvivl om, at det kan være bedre end at fylde sig med piller.

- Tager du for mange piller, hvor ryger det så hen? I lever? I nyrer? Jeg tror ikke, at de dråber her ødelægger nyrerne, siger han.