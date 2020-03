Med hjælp fra handelsgymnasium: OB vil være mere bæredygtige

På banen kniber det både med at score mål og skabe resultater. I weekenden skuffede OB igen, da de spillede mod bundholdet Silkeborg IF.

Udenfor banen er der til gengæld store drømme og optimisme. OB vil nemlig være klimabevidste, bæredygtige og leve op til FN's 17 verdensmål. De har derfor indgået samarbejde med Tietgen Handelsgymnasium, der skal hjælpe dem på vej.

FN's verdensmål Afskaf fattigdom Stop sult Sundhed og trivsel Kvalitetsuddannelse Ligestilling mellem kønnene Rent vand Bæredygtig energi Anstændige jobs og økonomisk vækst Industri, innovation og infrastruktur Mindre ulighed Bæredygtige byer og lokalsamfund Ansvarligt forbrug og produktion Klimaindsats Livet i havet Livet på land Fred, retfærdighed og stærke institutioner Partnerskaber for handling Se mere

Ét af verdensmålene er ansvarligt forbrug og produktionsformer. Det vil sige, at der skal sikres bæredygtigt forbrug, og her har elev på Tietgen Handelsgymnasium Ida Christina Bjørn Eriksen en idé:

- Nu sidder vi jo og drikker af plastikkopper, vi skal måske prøve at få alt det plastik væk, siger hun fra en plads på Odense Stadion.

OB's kommercielle chef, Jack Jørgensen, glæder sig over samarbejdet med de unge mennesker.

- Vi er jo en del af samfundet og forsøger at tage vores del af ansvaret for en bedre fremtid for vores unge mennesker, forklarer Jack Jørgensen, der havde inviteret handelsgymnasiets elever til gratis fodbold i weekenden for at fejre samarbejdet.

Nye idéer

Elev på Tietgen Handelsgymnasium Jonas Møller Andersen hilser udfordringen velkommen:

- Der er ingen grund til, vi nødvendigvis sætter os og finder pillen, der kan redde hele verden. Vi skal måske starte et andet sted. Det er lokalt, vi skal starte, og vi kan ligeså godt starte med en fodboldklub, fortæller han.

Eleverne på gymnasiet skal give den odenseanske fodboldklub nye idéer til, hvordan klubben kan opfylde verdensmålene.

- Når de skal lave nye holdtrøjer, der kan man også tænke lidt mere bæredygtigt og bruge mere genbrug, lyder én af idéerne fra elev Sarah Frederiksberg Vesth.

Nødvendige tiltag

Tietgen-direktør, Annette Vilhelmsen, er allerede begejstret for samarbejdet.

- Vi er forbi det punkt, hvor vi diskuterer, om det er relevant. Nu er vi nået til, hvordan gør vi så det her. Vi har ikke svaret på det hele, men det er derfor, det er så berigende at have det her samarbejde, siger Annette Vilhelmsen.

Jonas Møller Andersen er desuden overbevist om, at eleverne på gymnasiet kan hjælpe:

- Selvfølgelig er det realistisk. Det handler jo om, at vi ser mulighederne frem for begrænsningerne.