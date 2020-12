Med mundbind og nissehuer: Instruktører overrasker gymnaster derhjemme

Midt i den her coronatid, er det jo dejligt, at man især overfor børnene kan prøve at finde en lille smule normalitet. Lisbeth Munkeboe, Instruktør, Fraugde Gymnastik og Idrætsforening

Med mundbind og nissehuer tog instruktører fra Fraugde Gymnastik- og idrætsforening onsdag fra dør til dør for at ønske deres gymnaster en glædelig jul.

Coronavirussen satte en stopper for den ellers planlagte juleafslutning, og derfor måtte instruktørerne finde på noget andet.

- Hver onsdag har vi vores to gymnastikhold nede i Fragdehallen, og i år kunne vi jo ikke komme til at ønske dem en glædelig jul, og det synes vi jo var lidt ærgerligt, siger Lisbeth Munkeboe, der er instruktør på holdene.

I alt har instruktørerne 39 børn fra 1. til 4. klasse fordelt på to hold.

- Vi er jo blevet frataget at kunne være sammen hver onsdag, og så måtte vi jo finde på noget andet sjovt, siger Lisbeth Munkeboe.

Derfor valgte instruktørerne på lille juledag, at tage rundt til deres gymnaster og give dem en lille slikpose.

Tog glædeligt imod

En af dem, som onsdag lukkede døren op til en flok nisser, var Ian Samuel Graff Burke.

- Det er meget fint, sagde han overrasket.

Han savner at gå til gymnastik, og håber snart de kan komme i gang igen.

Slikposerne blev delt ud med en stor træske. Foto: Lasse Bech Frost

- Midt i den her coronatid, hvor alting handler om sygdom og dårlige nyheder, så er det jo dejligt, at man især overfor børnene kan prøve at finde en lille smule normalitet, siger Lisbeth Munkeboe.

Særligt her er timerne i Fraugdehallen savnet.

- Man kan sige, at når vi er til gymnastik, så det er faktisk et af de normale steder. Selvfølgelig spritter vi og holder afstand, så godt vi kan. Men der er måske bare en lille smule normalitet i det, siger Lisbeth Munkeboe.

Mere end en gymnastikforening

Coronavirussen har af flere omgange sendt idrætsholdene hjem, og det har gjort det svært for foreningerne.

- Der er jo ingen tvivl om at foreningerne kæmper en brav kamp for at holde medlemstallet, siger Lisbeth Munkeboe og fortsætter:

- Det er netop også derfor, at vi synes, det er ekstra vigtigt, at vi kommer ud og viser, at vi er mere end bare en forening. Vi har et helt specielt sammenhold.

Og selvom de to gymnastikhold kun har været sendt hjem siden 12. december, så betyder det noget for instruktørene at kunne ønske god jul.

- Det er sådan lidt specielt, for man kommer til at savne dem, når nu man har været sammen med dem det sidste halve år, siger Andreas Munkeboe, der også er instruktør på holdene.

Nedlukningen varer indtil videre frem til 3. januar, så fra 4. januar håber instruktørerne, at de kan starte op igen.