Med naturtræning træder kræften i baggrunden: - Det er en verden til forskel

De øjeblikke har hun, når hun træner i naturen med andre nuværende eller tidligere kræftpatienter og deres pårørende.

- Man er bare i nuet, og så har man det godt, siger Pia Wiingren.

Hun begyndte til naturtræning i foråret, da det blev udbudt af Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Odense, der i samarbejde med DGI og med penge fra Sundhedsministeriet i april tog imod de første tilmeldinger.

På trods af mange gåture under coronanedlukningen, var Pia Wiingreen og hendes mand ikke i tvivl om at tage imod tilbuddet.

- Det er en verden til forskel. For et eller andet sted er vi meget forskellige og har mange forskellige kræfttyper, men er alle sammen i samme båd, siger Pia Wiingreen.

Populært pilotprojekt

Siden april, hvor Kræftens Bekæmpelsens afdeling i Odense tilbød naturtræning for første gang, er tilbuddet blevet en succes. Nu er der fire hold om ugen fra mandag til torsdag med 15-25 deltagere på hvert hold, og der er planer om at oprette endnu et hold om lørdagen.

- Vi havde ikke forventet, at der ville komme så mange så hurtigt. Det har været meget glædeligt for os, siger Jan Engel Andreasen, der er bestyrelsesmedlem i Kræftens Bekæmpelses lokalforening Odense med ansvar for motionsaktiviteter.