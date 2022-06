Medarbejder frygter to nye forvaltninger: Kommune vil højne sundheden - men sparer på områderne

Susanne Østerhaab arbejder til dagligt som kostvejleder for odenseanske familier med børn ramt af spiseforstyrrelser.

Men for få dage blev hun afskediget i sin stilling hos Odense Kommunes Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse.

- Jeg tænkte, at man afskediger næppe mig, for så er der jo ingen tilbud tilbage til overvægtige og spiseforstyrrede børn. For det handler jo selvfølgelig om børns sundhed, men det handler også om trivsel, velvære og livskvalitet, siger kostvejleder Susanne Østerhaab fra Agedrup.

Susanne Østerhaab er led i en række besparelser i Odense Kommune, hvor der ifølge hende er flere sundhedsfagligt ansatte heriblandt kostvejledere, sundhedsplejersker og ergoterapeuter som blandt andet er blevet afskediget.

- Jeg er meget uforstående over for, at man på den ene side vælger at oprette en ny sundhedsforvaltning i Odense Kommune for at højne sundheden, og så laver man samtidig flere besparelser, siger hun.

- Man bruger masser af millioner på at lave en sundhedsforvaltning, og så forringer man faktisk tilbuddet til borgerne. Det synes jeg overhovedet ikke giver mening.



Ifølge Susanne Østerhaab er der endnu ikke kommet en foreløbig plan for, hvem der i fremtiden skal tage sig af de ramte børn, som hun i øjeblikket arbejder med.



- Det er forringende

Onsdag skal Odenses politikere tage stilling til, hvordan medarbejdere og opgaver skal fordeles mellem kommunens to nye forvaltninger; Sundhedsforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen.

De to forvaltninger blev i efteråret oprettet af borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og en bred konstitueringskreds. Dengang kaldte borgmesteren udgifterne til de nye forvaltninger for en "investering" i klima og sundhed for odenseanerne.



Beslutningen om at oprette to nye forvaltninger har dog efterfølgende mødt kritik fra flere sider for overhovedet at være blevet oprettet. Det gælder både af medarbejdere, politikere og eksperter.

- Det er forringende for velfærdssamfundet og klimaindsatsen, og så er det fordyrende, udtalte professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh kort efter forvaltningen så dagens lys.