Medarbejder ramt af smitsom variant: Børnehus lukket af coronasmitte

Børnehuset Dragen, der ligger i Sanderum i det sydlige Odense, er blevet lukket, efter en medarbejder blev konstateret smittet med coronavirus. Analyser viste, at medarbejderen var smittet med en virusvariant, der er særlig opmærksomhed omkring.

Smittetilfældet blev konstateret 25. marts 2021. Efterfølgende er fire andre medarbejdere blevet smittet med coronavirus. Det vides endnu ikke, om der også her er tale om en mere smitsom variant.

Læs også Fire tilfælde af covid-mutationer fundet i Svendborg

- Der er i alt fem medarbejdere smittede - vi ved endnu ikke om, der er tale om covid-19 eller en variant, bortset fra den første medarbejder, der i søndags fik at vide, at vedkommende var smittet med en variant, siger Mette Scheel-Hincke, der er børn- og ungeoverlæge i Odense Kommune, til TV 2 Fyn.

Ekstra testcenter Odense Kommune oplyser, at der etableres et ekstra pop-up-testcenter i området omkring Dragen. Testcenteret etableres i beboerhuset på Dianavænget 15B. Åbningstiderne bliver fredag den 2. april og lørdag den 3. april fra klokken 09.00 til 17.00 begge dage. I testcenteret vil borgere fra fem år og opefter kunne få foretaget en PCR-test. Man skal huske at medbringe sundhedskort og mundbind. Der skal ikke bestilles tid, og der kan forekomme ventetid. Find flere teststeder på odense.dk/test Se mere

I et samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed valgte Odense Kommunes børn- og ungelæger at lukke for Børnehuset Dragen.

- Alle medarbejdere og børn inklusiv deres familier blev i søndags kontaktet personligt og bedt om at gå i isolation og blive testet på 4. og 6. dagen dvs i går og i morgen, forklarer Mette Scheel-Hincke.

Ekstra forsigtig

Fordi der er tale om en variant at coronavirus, er det ikke kun nære kontakter til den smittede, men også nære kontakter til nære kontakter til den smittede, der skal isoleres og testes.

Mette Scheel-Hincke fortæller, at de endnu ikke har hørt om børn eller familiemedlemmer, der skulle være smittet.

Læs også Onsdagens coronatal: Smitten stort set uændret på Fyn

Børnehuset Dragen er i forvejen lukket på grund af påskeferie, men forældre til børn i Dragen, som var tilmeldt sampasning i et andet børnehus, har ligesom andre familie fået at vide, at de skal isolere sig og blive testet to gange.

Nærmere sekventering af det positive testsvar skal klarlægge, hvilken variant, der er tale om.

Varianter på Fyn

Onsdag kom det også frem, at der er konstateret fire smittetilfælde med en smitsom coronamutation i Svendborg. Ligesom ved medarbejderen i børnehuset vides det ikke, hvilken variant der er tale om.

I Nyborg og Svendborg fandt man også tidligere på ugen smittetilfælde, hvor borgere var smittet med mutationer af covid-19, som er mere smitsomme.

Der er endnu ikke kommet svar på, hvilke varianter der er tale om.

Læs også Nu er datoerne på plads: Her åbner 12 vaccinationssteder på Fyn