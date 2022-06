Medarbejdere udsat for passiv rygning - tre botilbud får påbud af Arbejdstilsynet

Problem flere steder

Det er dog ikke kun på de tre botilbud, at der er problemer med passiv rygning. Det er efterhånden en udfordring flere steder i kommunen, lyder det fra rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

- Problemerne med passiv rygning kan vi konstatere er massive på nogle tilbud i kommunen i sådan en grad, at det involverer sygemeldinger og opsigelser, siger rådmand Brian Dybro (SF) og fortsætter:

- Vi kan ikke være det bekendt over for medarbejderne. De skal have et godt arbejdsmiljø.

Det er dog vigtigt at balancere hensynet til både medarbejdere og beboere, uddyber rådmanden.

Odenses Ældre- og Handicapudvalget har også haft sagen med i budgetforhandlingerne. Her har man flere ønsker til en række tiltag for at afhjælpe generne ved passive rygning på botilbuddene heriblandt etablering af mekanisk ventilationsanlæg i boligerne.

- Vi må tage ansvar for at finde en løsning som politikere. Vi skal have sat penge af til det her, tilføjer rådmanden.

Endnu et påbud

Plejecenter Svovlhatten, der er et demenscenter med 38 beboere fordelt på flere afdelinger, har fået udstedt påbud på grund af tre private boliger med "storrygende beboere".

Her lød begrundelsen at "ansatte har hovedpine, irriterende slimhinder forværring af astma i storrygernes private boliger".

Plejecenter Svovlhatten har også tidligere fået et påbud. Efterfølgende etablerede stedet en række forebyggende tiltag for undgå passiv rygning for medarbejderne.

De har vist sig at have positiv effekt i de resterende boliger med rygere. Dog ikke i tre af boligerne, lyder det i afgørelsen.

Fællestillidsrepræsentant Caroline Lynnerup har indblik i arbejdsgangen på Plejecenter Svovlhatten. Hun fortæller dog, at flere steder har forsøgt at kopiere stedets motiverende tiltag såsom at få beboerne til at ryge udendørs, men det er svært:

- Beboerne kan ikke altid forstå, hvad de skal gøre. Jeg tror, at det er svært, fordi de har været vant til andet i mange år. De kan ikke bare lade være med at ryge indendørs, uddyber hun.