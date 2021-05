Medicinalgigant får stor bøde for støtte til V-profil

Det er den hidtil største bøde herhjemme i en sag, der vedrører partistøtte til politikere.

Lægemiddelindustrien har nultolerance over for kontante pengeoverførsler til politikere for at sikre, at "pressionsmuligheder parterne imellem er udelukket".

Enli's sekretariatschef mener, at afgørelsen og bødestørrelsen sender et utvetydigt budskab.

- Det sender et signal om, at det er uacceptabelt for lægemiddelvirksomheder at have en økonomisk tilknytning til politikere. Der er et absolut forbud mod at give økonomisk støtte til politikere.

- Det viser den her afgørelse med en sanktion af den her størrelse, siger sekretariatschef Rikke Bækgaard Thomassen til avisen.

Hverken Orifarm eller Troels Lund Poulsen har overtrådt partistøtteloven, men har brudt lægemiddelindustriens egne regler.

Orifarm er landets største leverandør af lægemidler.

Det etiske nævn besluttede i april at udstede en bøde på 125.000 kroner. Men Orifarm ankede afgørelsen til nævnets ankenævn, som har nedsat bøden til 95.000 kroner inklusive sagsomkostninger.

Af afgørelsen fremgår det også, at en anden folketingskandidat modtog 20.000 kroner fra Orifarm. Det vides ikke hvem.