Medie: Lille dreng tvunget til at drikke urin ved omstridt skole

Ifølge Ekstra Bladet er en elev i en af de yngre klasser på Agedrup Skole i Odense - af en gruppe andre elever - blevet tvunget til at drikke urin. Episoden skulle være sket i et bevokset område nær skolen, skriver mediet.

Drengens mor fortæller til Ekstra Bladet, at hun stadig er chokeret over den oplevelse, som hendes søn var ude for. Samtidig har moren også vist billeder til mediet af, at drengen havde flere mærker på ryg og mave, som ifølge moren stammer fra slag med kæppe, som drengen fik af de pågældende elever, da han forsøgte at flygte fra den ydmygende episode.

Moren fortæller videre, at hun via skolelederen på Agedrup Skole Christian Hovendal, har forsøgt at få sat et møde op med forældrene til de pågældende elever, men at det endnu ikke er sket, ligesom skolen heller ikke kunne tilbyde hendes søn krisehjælp.