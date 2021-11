Medie: Ny Arkaden-ejere bryder loven - manipulerer sine kunder

Et af eksemplerne er, at mindst 13 af 32 anmeldelser på Trustpilot af en loyalitetsapp ved navn NightPay, som Rekom har, er skrevet af koncernens egne ansatte og partnere.

Derudover bad Rekom sine ansatte om at indsende personlige høringssvar for at give rygstøtte til firmaets svar, da Københavns nye nattelivsplan var i høring i sommer.

Eksemplerne er to ud af flere, som Politiken beskriver. Både Jan Trzaskowski, der er professor i markedsføringsret ved Copenhagen Business School (CBS), og Forbrugerrådet Tænk mener, at der er tale om lovbrud.

Beklager sagerne

Rekom beklager sagerne over for Politiken.

- Det er klart, at den kritik, som er blevet rejst er noget, vi tager meget alvorligt, og vi er gået i gang med at styrke vores "compliance" og kontrolfunktioner.

- Vi har begået en række fejl. Dem beklager vi, og så skal vi lære af dem. Vi skal selvfølgelig også her leve op til vores egne og omverdenens forventninger til os som virksomhed, siger Lars Mejlgaard, der er kommerciel direktør hos Rekom.

Forbrugerombudsmanden oplyser til Politiken, at den nu vil granske sagerne om Rekom.

Specialkonsulent Marie Asmussen siger, at dokumenterede overtrædelser af lovens forbud mod skjult og vildledende markedsføring i grove tilfælde politianmeldes og straffes med bøde.