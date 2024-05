Medie: OB giver spillere ekstra bonus for sejre og redning

Hver OB-spiller kan hente op til 300.000 kroner i bonus, hvis sæsonen ender sejrrigt, skriver Sport Fyn.

50.000 kroner for hver sejr og 100.000 kroner for redning i Superligaen.

Niels Thorborg og resten af ejerskabet i den trængte superligaklub OB har stillet førsteholdets spillere en stor kontant ekstra bonus i udsigt, hvis holdet slutter sæsonen godt af.

Det erfarer lokalmediet Sport Fyn.

Med fire kampe tilbage i kampprogrammet kan hver spiller hente op til 300.000 kroner oveni i løn og normale bonusordninger, og det kan potentielt ende med at koste ejerskabet i alt mere end fem millioner kroner.

Det er dog ikke i nærheden af, hvad det vil koste klubben i tabte indtægter, hvis man rykker ud af Superligaen. Ifølge Sport Fyn vil det koste mindst 30 millioner kroner.

OB er uden sejr i sine seneste syv kampe - to uafgjorte og fem nederlag - og er dumpet ned under nedrykningsstregen, hvor man har et point op til Vejle og tre point op til Lyngby.

Fredag venter Lyngby hjemme i Odense, hvor OB fortsat er uden sejr i sæsonen. Herefter gælder det Hvidovre ude, Randers hjemme og slutteligt Viborg ude.