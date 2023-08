Medie: OB sælger profileret angriber

OB-profilen Emmanuel Sabbi skifter til den franske oprykkerklub Le Havre.

Det skriver B.T.

Amerikaneren spillede et flot forår for OB, og både han og klubben havde sat næsen op efter, at han skulle sælges i det nuværende transfervindue. Og trods massive rygter om flere bud, har OB takket nej - indtil nu.

Ifølge B.T. har OB sagt ja tak til Le Havres bud på to millioner euro, svarende til 15 millioner danske kroner.

Mediet skriver, at Emmanuel Sabbi onsdag rejser til Frankrig for at gennemføre det obligatoriske lægetjek forud for skiftet.

Sabbi kom til OB fra Hobro på en fri transfer for præcis tre år siden og har spillet 105 superligakampe siden da. I de kampe har han scoret 19 mål og lavet 12 assists.