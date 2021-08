Medier erfarer: Landsdækkende avis opretter redaktion i Odense

Samtidig har TV 2 Fyn kendskab til flere journalister, der i løbet af sommeren har fået nyt job - uden at kunne sige hvilket. Ifølge TV 2 Fyns oplysninger har de ansatte fået at vide, at de ikke må sige noget.



På hver af de tre nye redaktioner skal der ifølge TV 2 Fyns oplysninger ansættes mindst syv journalister, der har kendskab til både video og digitalt indhold. Præcis hvilken type indhold, der skal produceres, er endnu ukendt. Dog bliver det fremover lavet fra skriveborde centralt i Odense tæt på gågaden.