Meldinger om slagsmål: Politiet var massivt til stede i Vollsmose

Fyns Politiet sendte fredag eftermiddag et større antal biler og betjente til Odensebydelen Vollsmose.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger skete det på baggrund af meldinger om uro og slagsmål i bydelen.

Årsagen til, at det udløste et massivt politiopbud, var, at det ikke kunne udelukkes, at nogle af de involverede bar våben.

Meldinger fra stedet lyder på, at politiet har forladt bydelen igen under en time efter udrykningen.

Det vides endnu ikke, hvor i Vollsmose der var tale om, og det har indtil videre ikke været muligt at få en kommentar fra Fyns Politi.

