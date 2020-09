Mens Odense lukker ned: OB arbejder på flere tilskuere til FCK-kamp

Det får ingen konsekvenser for OB's kommende kampe på Nature Energy Park, at Odense Kommune sammen med 17 kommuner fra hovedstadsområdet er havnet på regeringens liste over kommuner, der rammes af nye, hårde restriktioner som følge af for højt smittetal.

Det fortæller OB's kommercielle direktør, Jack Jørgensen til TV 2 Fyn.

- 3F Superliga er ikke omfattet af de her nye restriktioner, så det får ingen betydning for os, siger han.

De nye restriktioner betyder blandt andet, at det nu er forbudt at forsamles mere end 50 personer i de 18 kommuner. I resten af landet er forsamlingsforbuddet fortsat på 100 personer.

Desuden udskydes den planlagte udvidelse af den såkaldte superligaordning, der skulle sikre mere end 500 tilskuere til andre sportsarrangementer end fodbold, i de samme kommuner. Og derfor har OB også fået en del henvendelser med personer, der var i tvivl om, hvorvidt OB fortsat kunne lukke mange tilskuere ind.

Vil lukke flere ind

Tiltagene gælder foreløbigt frem til 22. september, og i den periode spiller OB to hjemmekampe. Den første er på søndag mod sidste sæsons sølvvindere fra F.C. København.

- Vi regner med, at vi kan lukke 4.000 tilskuere ind til kampen, og faktisk er vi lige nu i gang med at undersøge mulighederne for at udnytte kapaciteten endnu mere - selvfølgelig på forsvarlig vis - så vi kan lukke et sted mellem 1.000 og 1.500 flere ind til kampen, fortæller Jack Jørgensen.

OB holder fast i tiltag med sektioner med maksimalt 500 tilskuere samt separate indgange, toiletter og boder på samme måde som det har været siden juni, da Superligaen startede op igen efter knap to måneders coronapause.