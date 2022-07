Mens Stige vinker farvel til håbet om lokal købmand: Sådan genoplivede 30-årige Martin konkursramt butik i Gudme

Nærvær lokker kunderne til

Gennem en jævn strøm af opslag og videoer på facebooksiden gør Martin Pellegaard opmærksom på særlige aktiviteter og tilbud i butikken.

Ikke sjældent er det ham selv, der taler direkte til kameraet. Og han mener, at andre lokale købmænd kan have gavn af at gøre det samme.

- Jeg synes, det er vigtigt, at man tør vise, hvem man er. Det har haft stor effekt i Gudme, at jeg har turde træde frem foran et kamera. Måske jeg laver en fejl undervejs, men så viser jeg også, "at jeg er ligeså meget menneske som jer andre". Det har sindsygt stor effekt, at man får det dér nærvær.

Og det giver flere kunder i butikken?

- Det giver flere kunder i butikken, for så føler de også, at de kender købmanden. De ved, hvordan han er, og hvordan han snakker. Kunderne lærer dig bedre at kende, hvis du tør træde frem, lyder hans råd.

Sidste år lovede Dagrofa-koncernen at etablere købmandsbutikker i byer med mindst 600 indbyggere. Lokalsamfundene skal dog selv være med til at betale regningen.