Mere kritik af trafikplan: Restauratørforening er bekymret

Restauratørforeningen af 1883, som er foreningen for restauranter, barer, caféer og hoteller i Odense, melder sig nu ind i den ophedede debat om den nye mobilitetsplan. En del af planen er at indføre hastighedsnedsættelser og såkaldte trafikøer, som ifølge kritikere vil gøre adgangen til bymidten mere besværlig.

- Det er svært at se, hvordan planen kommer til at rykke meget (på CO2-udledningen red.), men det er nemt at se, at den får folk, der har en bil, til at køre et andet sted hen, siger Jonas Bäckström, som er formand for Restauratørforeningen af 1883.

Han stiller sig dermed væsentligt mere kritisk overfor planen, end Peter Bøgholm, som er formand for City Odense, som er en forening for butikkerne i byen. Peter Bøgholm har tidligere sagt til TV2 Fyn, at han ikke er bekymret for, at mobilitetsplanen vil medføre færre handlende i byens butikker.

Noget tyder dog på, at de butiksdrivende i byen er mere bekymrede for planen, end deres formand giver udtryk for. I en rundspørge, som TV2 Fyn har lavet blandt butikkerne i Kongensgade og Vestergade i Odense, svarer 16 ud af 20 butikker, at de er bekymrede for, at planen vil føre til færre kunder i butikkerne.

Den bekymring deler Jonas Bäckström.

- Som restauratører lever vi i sameksistens med detailhandlen, og jeg er bekymret for detailhandlen med planen. Formålet med planen er at begrænse biltrafikken i Odense, det står sort på hvidt, så vi kommer til at hoppe over på andre trafikformer. Men det vil i værste fald betyde, at folk vil vælge andre steder at købe ind, siger han.

Han er bekymret for, at de handlende i stedet vælger at tage ind til byens store shoppingcenter.

- Rosengårdscentret er en bragende succes. De lavede overskud på 316 millioner kroner sidste år og har 3.000 gratis parkeringspladser. Det er alt andet lige ikke det samme i Odense Centrum, siger Jonas Bäckström.



Han mener, at bymidten skal være mere hyggelig for at kunne konkurrere med storcenteret, som er mere belejligt.