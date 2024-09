Mere letbane på vej til Odense - her er ruten og prisen

Det nuværende budget til letbanens etape 2 hæves med fem mio. kr. i 2026 og 2027 og 15 mio. kr. årligt fra 2028 og frem. Forligspartierne vil nu række ud til regeringen for at undersøge, om statens bidrag til letbanens etape 2 kan øges.

En bekostelig affære

De seneste beregninger fra 2024 viser, at anlægget af Odense Letbane bliver 292 millioner kroner dyrere, end man forventede ved beregningen i 2021. I alt kommer letbanens etape to nu til at koste 1,7 milliarder kroner at bygge.

Derudover stiger driftsudgiften, når først etape to kører, med syv millioner kroner. I første beregning forventede man den udgift til at være én million kroner. Den er nu justeret til otte millioner om året. Det skyldes blandt andet færre passagerer end først forventet.

Samlet set bliver den årlige ekstraudgift til letbanens etape to 15 millioner kroner dyrere end forventet. Penge som netop er fundet i budgetforliget.

Fra 2036, når letbanens etape to er fuldt indfaset kommer den til at koste skatteborgerne i Odense Kommune en fast udgift på 53 millioner kroner om året i drift og til renter- og afdrag på anlægsudgiften.