Mere mundret: OUH dropper latinske navne

Susanne Vibeke Lau kæmper med at udtale det latinske navn: Anæstesiologisk Afdeling.

Det er ikke nemmere at gætte sig til, hvad der gemmer sig bag navnet. Heller ikke selv om man som hun har arbejdet indenfor murene i årevis. Derfor er det på tide, at hospitalet får navnene oversat til dansk, mener hun

- Jeg har aldrig haft latin i skolen, konstaterer Susanne Vibeke Lau.

Den proces er i gang på Odense Universitetshospital, men mange navne bliver først skiftet ud, når afdelingerne flytter ud på den nye matrikel syd for Odense.

Det handler om, hvad der er rentabelt, når man er i gang med at bygge et nyt supersygehus og ikke ønsker at bruge unødige ressourcer på at skifte skilteskoven på det gamle.

- Ting tager tid, og det her er en del af byggeprocessen, forklarer Mette With Hagensen (S), formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

Til gengæld har de skiftet skiltene på flere hospitaler på den anden side af Lillebæltsbroen.

- Her ser vi allerede, at det gør en forskel. Man føler sig som patient mere velkommen, når man ved, hvad det handler, fordi der bliver skrevet og talt i et sprog, man kan forstå, fortæller Mette With Hagensen.