Mere skal dokumenteres: Odense strammer op i kampen mod social dumping

Det bliver nu slået fast med syvtommersøm, at Odense Kommune ikke vil have snyd med løn og arbejdsvilkår. Reglerne strammes og præciseres.



I første omgang har Odenses økonomiudvalg haft de nye stramninger til drøftelse, men hensigten er, at klausulerne bliver en fast del af regelsættet i de øvrige fynske kommuner.

Derfor skal Borgmesterforum Fyn også snart have udkastet til drøftelse.

Tidligere på året skiftede Fjernvarme Fyn ud på chefposten, efter at fjernvarmedirektør Jan Strømvig kom i klemme i en underbetalingssag ved opførelsen af et nyt biomasseanlæg til en milliard kroner.

Ni firmaer havde underbetalt medarbejderne, men da fjernvarmeselskabet havde pillet bodsbestemmelserne ud af kommunens arbejdsklausul, kunne man ikke straffe firmaerne. Den situation, vil Odense Kommune ikke stå i igen.

- Vores klausuler skulle gerne skræmme dem væk, der har tænkt sig at snyde. Dermed hjælper vi dem, der opfører sig ordentligt, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Krav om legitimation

Status på arbejdsklausulerne, der i sin tid mødte modstand i den borgerlige del af byrådet og hos byggebranchen, er, at det oftere er udenlandsk arbejdskraft, leverandører langt nede i forsyningskæden og falske selvstændige, der reelt er medarbejdere, der er problemet.

Skærpelsen af reglerne betyder blandt andet, at kommunen vil have billedlegitimation, så man ved, hvilke medarbejdere, der er på arbejdspladserne. Desuden skal virksomhederne have digitalt betalingssystem, lønsedler med navne på og dokumentations-opbevaring også efter kontraktudløb.

Bodsbestemmelser bliver fremadrettet et fast dagligt beløb på 1000 kroner pr. overtrædelse mod tidligere 2000 kroner og en bod i maksimalt to måneder, indtil den forlangte dokumentation foreligger. Ellers kan kommunens kontrolenhed fastlægge et skøn.

Det fremgår også af forslaget til de nye klausuler, at leverandørerne hos kommunen er forpligtet til efterbetaling.

- Det er ærgerligt for de virksomheder, der opfører sig ordentligt, hvis andre snyder og underbyder i kontrakterne. Problemet med klausulerne i Fjernvarme Fyn var jo netop, at de ikke indeholdt bodsbestemmelser, så vi kunne komme efter dem, der overtrådte løn- og arbejdsforhold, siger Odense-borgmesteren.

Han mener, at afdækningen af sagen med Fjernvarme Fyn både afspejler godt fagforeningsarbejde og godt arbejde af kommunens kontrolenhed.

Odense-borgmesteren mener grundlæggende, at klausulerne, der også indeholder uddannelses- og socialklausuler, har fungeret godt.

- De nye regler er mest justeringer, så det for eksempel bliver lettere, at kontrollere om løn og arbejdsforhold er i orden. Det er både en fordel for kontrolgruppen og de arbejdsgivere, der har styr på tingene, fordi det er relativt let at lægge den dokumentation frem, der kræves, siger Peter Rahbæk Juel.

Kigger på andre brancher

I øjeblikket kigger kommunens kontrolenhed, der også fører kontrol hos cirka halvdelen af Fyns kommuner, på andre brancher, hvor det kunne være relevant at indføre klausuler.

Det gælder bl.a. restaurationsbranchen, lejere på Odense Havn og bosteder inden for det specialiserede socialområde.

Men ifølge Odense-borgmesteren er der ikke lagt op til, at kontrolenheden skal have flere muskler.

- Det er selvfølgelig klart, at jo flere kommuner, der betaler for at bruge vores kontrolenhed, så betyder det også, at vi kan ansætte flere til opgaverne. Det giver også sig selv, at det er en kæmpe fordel, hvis alle fynske kommuner vedtager samme standard, så arbejdsgiverne ikke skal forholde sig til forskellige standarder i kommunerne på Fyn, siger Peter Rahbæk Juel.