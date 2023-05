Mette fik hjælp til at betale for datters konfirmation: - Hun skal have det, som de andre også får

- Hun skal have det, som de andre også får.



Sådan lyder det fra Mette Kjerside Christensen.

Hendes datter Jasmins konfirmation søndag så ellers ud til at blive noget mindre festlig, fordi hun ikke havde råd til at give sin datter samme fest som klassekammeraterne.

Familien fra Odense blev dog blandt i alt 72 fynske familier som har fået tildelt konfirmationshjælp fra Dansk Folkehjælp.

- Det giver virkelig noget ro, at nu får hun den konfirmation, som de andre i hendes klasse også får, hvor der både er dækket bord, mad og drikke, sang, gæster og anden dags tøj, siger Mette Kjerside Christensen.



For uden den ekstra økonomiske hjælp havde Mette Kjerside Christensens datter ikke fået den konfirmation, hun drømte om.



Mette Kjerside Christensen er til daglig i ressourceforløb, og derfor ikke har kunnet finde penge til sin datters konfirmation.

Tanken om, at hendes datter skulle undvære noget, var for Mette Kjerside Christensen svær at bære.

- Hun har haft et ret turbulent liv, og det er hendes store dag, så det skulle ikke sættes over styr på grund af penge, siger hun.

- Jeg håber virkelig ikke, at hun har brugt sit hoved på at tænke over, at bare mor nu får sparet sammen.



Søndag blev datteren netop blevet konfirmeret i Bolbro Kirke i Odense.