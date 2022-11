Mette Frederiksen slutter valgkampen af på Fyn: - Jeg er meget stolt over vores kampagne

Efter fire ugers valgkamp lakker det mod enden og stemmeurnerne, mens kandidaterne bruger de sidste timer på at overbevise vælgerne.

Det gælder også statsminister Mette Frederiksen (S), der valgte at slutte valgkampagnen af på Fyn.

- Det er meget meget dejligt at slutte valgkampagnen af her i Odense, sagde Mette Frederiksen efter en større selfie-seance på Albanitorv centralt i Odense.

Der er rekordmange vælgere, der har været i tvivl om, hvad de skulle stemme til dette valg.

Derfor fører Mette Frederiksen og Socialdemokratiet lige som mange af de andre partier valgkamp lige til det sidste.

- Der er stadig mange danskere, der er i tvivl. Og jeg håber, der er flere, der vil overveje at gå hen og sætte deres kryds ved Socialdemokratiet i dag, forklare Mette Frederiksen.

Ministre tager imod

På Fyn har Socialdemokratiet flere prominente kandidater opstillede, herunder ministrene Dan Jørgensen og Trine Bramsen.

Og på valgaftenen har statsministeren kun gode ting at sige om deres valgkampagne.

- Jeg må sige, at jeg er meget stolt af den socialdemokratiske valgkampagne, siger Mette Frederiksen, der også mener, at de i Socialdemokratiet er lykkedes med at tale pænt til, om og med deres politiske modstandere.

Nu har du mødte en masse af fynboerne, hvad har de sagt til dig?

- Jeg må indrømme, at i dag er det, jeg har hørt mest "held og lykke". Og så er der nogle, der også er bange for at få en borgerlig regering. Det virker ikke til, at det er det, flest fynboer ønsker sig, siger Mette Frederiksen.