Mette har pakket tæt på 200.000 gaver: Er hun mon Fyns hurtigste julegaveindpakker?

Fjorten sekunder. Længere tid tager det ikke for Mette Odgaard at pakke to lakridsstænger ind i julepapir.

Vi tager ikke tid på æblemosten, chokoladehjerterne i guld- eller julerød staniol-indpakning og heller ikke slikposerne med sorte og pink lækkerier, men også her går det hurtigt med saks, papir, tape og sløjfer.

Ejeren af Kaffe & Thehuset i Odense er da også mere end almindeligt rutineret i gaveindpakning. I de 25 år hun har haft specialbutikken, har hun solgt pakkekalendere op til jul. Flere end 200 om året.

Nok nærmere 300, når hun tænker sig om. Med 24 små og lidt større pakker i hver. Hendes lommeregner er efter et overslag endt på mindst 165.000 pakker. Mette Odgaard mener ikke, at 200.000 er overdrevet. Og selv om hun har haft hjælp til en del af dem, er der løbet meget gavebånd mellem fingrene på den rutinerede butiksejer.

Mændene glemmer december

Så i Mette Odgaards butik begynder julen i november. Hele førstesalen er fyldt op med kasser med pakker, men hverken hun eller de ansatte i butikken er færdige med indpakning.

- Specielt mændene glemmer nogle gange, at det er blevet 1. december, så vi pakker helt ind i den første uge af julemåneden.

- Det er en hyggelig tid, men også en travl tid, så når vi når et stykke ind i december, begynder jeg at blive mentalt træt, og så skal jeg jo til at tænke på min egen jul, men den plejer jeg også at nå, siger Mette Odgaard, inden hun gør klar til at pakke videre.

Og så er spørgsmålet tilbage: Er Mette Odgaard Fyns hurtigste julegaveindpakker?

- Jeg er da et meget godt bud, siger hun.