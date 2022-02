Mette og Dag hemmeligt gift: Afslører det på tv

- Det er jo bare os, der skal giftes. Det er vores dag. Derfor skulle det være os to, fortæller Mette Juhl.



- Men vi lover, at vi nok skal holde en god fest, og far, du skal nok få lov at føre mig op ad et eller andet slags gulv på et tidspunkt, forsikrer bruden.

Det sidste skub

Datoen 22.02.2022 skrives ens både forfra og bagfra, og det gør datoen til en særlig populær bryllupsdag. Alene på rådhuset i Odense sagde 27 par ja til hinanden.

- Det var meget smukt, og mere smukt end vi havde regnet med. Vi troede, vi skulle ind og skrive under og så næste par, men sådan var det slet ikke, siger Mette Juhl.