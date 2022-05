Michael er hjertepatient: - Mit hjerte galopperer af stress, når jeg ikke sover

Gunnar Gislason, der er forskningschef hos Hjerteforeningen og professor i hjertesygdomme ved Gentofte Hospital bekræfter, at søvnen for hjertepatienter er særdeles vigtig.

- Søvn er vigtigt for alle, uanset hvad. Men når vi har et dårligt hjerte, så er for lidt søvn med til at tilføre, at man bliver stresset. Det kan påvirke appetitten, medføre vægtstigning og øge mængden af stressniveau i kroppen, siger han og tilføjer:

- Når man stresses, stiger blodtrykket, og pulsen stiger. Det påvirker immunsystemet og kan medføre åreforkalkning.



Michael Schødts har indopereret en ICD-pacemaker til at understøtte sit hjerte.

- Hvis man har en ICD, så er den indstillet til at beskytte mod rytmeforstyrrelser, så hvis man har en kronisk stresstilstand, så kan det påvirke ICD'ens funktion og øge risiko for hjerterytmeforstyrrelser. Det kan også være med til at udvikle hjerterytmeforstyrrelser, siger Gunnar Gislason.

Ifølge ham er det bevist, at kronisk stresstilstand og angst kan øge risikoen for hjerterytmeforstyrrelser så ICD'en bliver aktiveret uhensigtsmæssigt - altså giver stød uden der er brug for det.

Måler støj og vibrationer

Kritikken af letbanen er efterhånden ved at være udbredt. Over 130 mennesker har valgt at klage over den rumlen og støj, som letbanen fører med sig gennem byen på sin 14,5 kilometer lange rute.

Hos Odense Letbane har bestyrelsesformand Jesper Rasmussen dog flere gange understreget, at selskabet er i fuld gang med at kortlægge, måle og undersøge, hvad der kan gøres for at komme generne til livs.

- Vi kan ikke tillade os bare at tage imod klagerne og så kaste dem over skulderen. Vi dykker ned i hver eneste klage, og vi tager det meget alvorligt, siger Jesper Rasmussen og fortsætter:

- Men jeg kan ikke garantere, at alle udfordringerne er løst, inden vi åbner. Vi er nødt til at køre for at finde og løse problemerne.

Men en decideret løsning på problemerne med støj og vibrationer tror Michael Schødts ikke på.

- Jeg tror ikke på, at de kan løse det her. Jeg tror, der er noget galt med konstruktionen et eller andet sted.

Et søgsmål på vej

Han har meldt sig ind i gruppen "Nabooplevelser med Odense Letbane", hvor der i skrivende stund er 360 medlemmer. Her arbejder han og flere andre medlemmer på et massesøgsmål for at få erstatning for deres potentielt tabte boligværdi og de gener, der opleves.

- Vi blev lovet dengang (inden køb af bolig i 2017, red), at letbanen ikke ville larme ret meget, og at den ville overholde boligreglementerne om støj. Det gør den på ingen måde.

Og selvom der selvfølgelig gerne skulle findes erstatning for enden af et søgsmål, så handler det mest af alt bare om at kunne komme videre, for Michael Schødts.

- Det, der skal opnås, er ikke pengene nødvendigvis. Men vi skal have muligheden for at kunne komme videre til et andet sted - så derfor har vi selvfølgelig brug for at blive kompenseret for et eventuelt tab, så jeg har råd til at købe et andet sted at bo med de værditab, min lejlighed har lidt som følge af letbanen.



TV 2 Fyn har for nyligt forsøgt at få en kommentar fra flere ejendomsmæglere i Odense for at høre, hvordan de vurderer prisudviklingen omkring letbanen. Det har ikke været muligt at få nogen til at stille op til interview herom.

Michael Schødts selv fortæller, at han har talt med flere ejendomsmæglere om et eventuelt salg af sin lejlighed.

- Hvor de samstemmende siger, at jeg kan få lige godt og vel det for den, som jeg i sin tid gav i 2017, og det er jo langt fra den vej, markedet har bevæget sig.

Michael Schødts understreger, at han på ingen måde er letbanemodstander, og at han og hans kone, siden de flyttede ind, har set frem til dens åbning. Men i dag er virkeligheden en anden.

- Jeg ville hellere leve med den byggestøj, der har været de seneste par år, for der kunne vi da sove i ydertimerne. Det her (letbanens kørsel, red) udgør en decideret sundhedsrisiko for mig, siger han og tilføjer:

- Jeg ved, at jeg har et hjerte, jeg skal passe på, og det kan jeg ikke her (i lejligheden, red.)

Selvom letbanen for mange er en udfordring i hverdagen, så er der også andre som glæder sig til den nye transportform i Odense. På lørdag kan du følge med i åbningen her hos TV 2 Fyn, der sender live fra 10.30 til 13.30.