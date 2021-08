Michael Falch hylder Lars Høgh inden festival: - Han spreder så god karma

- Når det nu er en velgørenhedsfestival, og der er den her ånd, så er det jo skønt, at Lars har Josefine med, og at Mathilde også vil være med. Jeg tror måske endda, de var blevet fornærmede, hvis ikke vi havde spurgt dem, om de vil bidrage, siger Michael Falch.

Og det er ikke helt ved siden af, bekræfter Josefine Høgh. Hendes primære årsag til at sige ja er dog, at det hele er i en god sags tjeneste, da overskuddet fra festivalen, som afvikles på Lundsgaard Gods ved Kerteminde til september, går til kræftforskning.

- Jeg vil frygtelig gerne gøre, hvad jeg kan for at være med til at bakke op om den her kræftforskning. Det betyder rigtig meget for mig i den situation, vi er i i min familie – og så selvfølgelig fordi min far er med, siger Josefine Høgh.