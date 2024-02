Michael nægtede at rette ind: Nu er påbud trukket tilbage

- Det, der har været vores faglige bekymring er, at hvis man har produktion på en jord, hvor der kan risikere at ligge gamle pesticidrester, og så du kommer rent vand på det, så kan det mobilisere de pesticidrester til grundvand og vandløb, siger Michael Wognsen Frederiksen.

Hvis nye jordprøver viser forurening i jorden under arealet på Fangelvej 30, kan kommunen muligvisigen udstede et driftsforbud.

- Vi afventer lige nu, at ministeriet udarbejder et notat, der fortæller, hvordan skal vi administrere det her §42-spørgsmål, siger Michael Wognsen Frederiksen og fortsætter:

- Kommer det notat ikke snart, så er det klart, så er vi nødt til at handle. Vi ved godt at jord, hvor der har været konventionel drift, der er der en betydelig risiko for, at der ligger gamle pesticidrester og andet i jorden. Så som udgangspunkt, medmindre vi får noget andet at vide, tænker vi, at vi er nødt til at begynde at tage jordprøver, forklarer direktøren.

Bestræber sig på klare regler

Michael Kongstad tager dog udsigten til et eventuelt nyt driftsforbud med ro.

- Ja, det kan jeg kun smile lidt af. Hvis der kommer mere fra kommunen, så må vi kigge ind i det. Det tror jeg dog ikke sker. Men jeg er efterhånden lidt hærdet, siger Michael Kongstad.