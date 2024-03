Midt i livskrise har parkinsonramt fundet opskriften på et bedre liv

Et fynsk forskningsprojekt

Parkinsonkoret startede som en idé fra blandt andet international forskning.

Hvad nu hvis sang kunne hjælpe på de udfordringer, som mange parkinsonramte oplever, når de skal kommunikere?

80-90 procent af parkinsonpatienter oplever nemlig at sygdommen påvirker stemmen.

I efteråret 2019 indledte Parkinsonsforeningen Fynskreds og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Region Syddanmark derfor et forskningsprojekt under navnet "Syng med Parkinson".

- Det her er et specielt kor, fordi udgangspunktet er jo ikke sangen. Udgangspunktet er jo, at det er et sundhedskor, siger den nuværende korleder Henrik Møller Jensen, der overtog koret, efter at projektet blev afsluttet.

I projektet viste korsangernes egne evalueringer ikke kun, at forløbet havde hjulpet med deres nuværende talefunktion. Sangen havde tilmed gjort, at de følte sig mindre begrænsede i deres stemmeudfordringer, selvom sygdommen i sagens natur gradvist bliver værre.

- Jeg har ingen ambitioner om at blive operasanger, men hvis bare jeg kan lære at bruge stemmen, så jeg kan kommunikere med andre folk, siger Thomas Correll, der har været med i koret helt fra starten og har oplevet, hvordan det hjælper hans stemme.



- Det giver ikke alene styrke til sangen, men det giver også mere styrke til at se lidt lysere på tingene, supplerer en anden kordeltager, Henrik Broue Jensen.