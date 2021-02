Midt i regnskabsrod: Søren Windell genvalgt som konservativ spidskandidat

Når kommunalvalget står for døren til efteråret, bliver det hos De Konservative i Odense med Søren Windell som spidskandidat.

På partiets facebookside lyder det:

- (...) har vi i den konservative vælgerforening i Odense her til aften enstemmigt valgt Søren Windell som spidskandidat.

Udpegelsen kommer ellers midt i lidt af et stormvejr for Windell.

TV 2 Fyn har den seneste tid kunnet fortælle om ulovligt optaget anpartslån, for sen indlevering af momsregnskab fire gange og rod i regnskaberne hos sit private selskab Soeren Group ApS, der gik konkurs den 21. januar i år, samt en personlig konkurs i 2008, der gav ham en betinget dom og en bøde.

Styker arbejdet

Søren Windell blev første gang valgt som spidskandidat op til kommunalvalget i 2017, efter Steen Møller valgte at forlade politik. Dengang sagde Windell til TV 2 Fyn:

- Det var ikke et ja med det samme. Jeg havde sagt ja til at blive byrådskandidat men at blive spidskandidat, det er lidt mere end det. Det skulle der lige soves på og snakkes med noget familie om - og så blev det et ja.

Efter fire år i byrådet var der enighed i vælgerforeningen.

- Søren har gjort et kæmpe arbejde og som både rådmand og byrådsmedlem været med til at udstikke både retning, men også politisk indflydelse på mange af Odenses udfordringer, skriver partiet på Facebook.

I opslaget skriver partiet desuden:

- Sørens ihærdighed er med til at styrke det konservative arbejde, og vi bakker alle op om hans kandidatur som spidskandidat. Vi glæder os til det kommende valg.