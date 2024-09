Mike påstod han havde reddet liv - men så tog historien en drejning

Efter Mike Nielsens opslag på TikTok har flere brugere kritiseret Q-Park, der udstedte kontrolafgiften, for at uddele en parkeringsbøde til en mand, der lige har reddet et liv.

Til TV 2 Fyn fortæller Q-Park, at de til enhver tid ville annullere afgiften og lukke retssagen, hvis de får dokumentation på, at Mike Nielsen var hjerteløber i udrykning.

- De folk, som udfører sådan en gerning, dem skal vi da alle sammen støtte op om. Så derfor er der en helt fast procedure for det, siger Alex Pedersen, administrerende direktør hos Q-Park.

Men den mail, Mike Nielsen angiveligt skulle have sendt til Q-Park, er ikke at finde, og Alex Pedersen kan ikke se nogen steder, at Mike Nielsen skulle have kontaktet dem.

- Hvis vedkommende havde henvendt sig til os med de informationer, så ville den have været annulleret for længe siden. Men vi har ikke noget notat på, at Mike Nielsen eller Trygfonden Hjerteløber skulle have kontaktet os, fortæller administrerende direktør for Q-Park Alex Pedersen.

For dem at se er der ikke noget særligt ved forløbet, når de slår afgifts- og sagsnummeret op. Mike Nielsen har ikke betalt sin afgift, heller ikke efter at have været i fogedretten, og derfor skal han nu i civilretten.

Hvis Mike Nielsen taber sagen, vil han også skulle betale sagens omkostninger. En kontrolafgift, der i starten lød på 875 kroner, kan derfor løbe op i flere tusinde kroner. Lige nu står Mike Nielsen til at skulle betale omkring 3.000 kroner, når sagsomkostninger ikke er medtaget.