Miljøstyrelse sender aben tilbage: Odense Kommune har ansvaret for at stoppe giftudledningerne

Odense Kommune har blandt andet forklaret de manglende resultater med, at der har manglet og fortsat mangler et klart lov- og regelgrundlag for at kunne gribe effektivt ind over for gartnerierne.

- Det duer jo ikke, at vi har en branche på den ene side, der læser vejledningen på en måde, og vi har en kommunal forvaltning, der læser på en anden måde. Der skal vi jo have sat parterne sammen - også Miljøstyrelsen som udstikker retningslinjerne. Vi er bare tilsynsmyndighed. Vi har ikke sat reglerne, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Reglerne skal bruges

Odense Kommune har i fire år haft et særligt gartneriteam, der skal lovliggøre forholdene på gartnerierne for at få stoppet udledningerne. I sidste uge sagde chefen for området således:

- Der er ingen tvivl om, at når der kun ligger en vejledning, og at den kommer så sent, som den gør, der har vi brugt rigtigt mange ressourcer, og vil også gøre det i fremtiden, til at tage drøftelser med erhvervet, lød det fra chefen for Erhverv og Bæredygtighed, Boie Frederiksen.

Men i Miljøstyrelsen, der har lavet vejledningen om, hvordan kommunerne skal løse miljøproblemerne i gartneribranchen, mener man, at vejledningen allerede nu giver kommunerne tilstrækkeligt med værktøjer til at løse problemerne.