Miljøvenlige lastbiler i Odense: - Vi bidrager gerne til en renere midtby

Hvis Danmark skal nå klimamålet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030, skal der ske noget.



For at bidrage til den grønne omstilling har Danske Fragtmænd derfor valgt, at skifte til den mere bæredygtige HVO-diesel. Med den nye type brændstof sparer de miljøet for 300 tons CO2 om året.

Men hvad der er sparet, er ikke tjent. Prisen på brændstoffet til de CO2 neutrale lastbiler koster 25 procent mere end konventionel dieselolie.

- Lastbilerne kører ikke særlig langt på en liter dieselolie og vores brændstofforbrug er højt. Så det er en øget omkostning på driften, forklarer Michael Mertov, driftsdirektør hos Peder Olsen & Søn.