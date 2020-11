Miljøzone: Bøder på over en million kroner uddelt til vare- og lastbiler

Siden 1. oktober har 462 dieseldrevne varebiler og 37 dieseldrevne lastbiler overtrådt miljøzonen i Odense.

Det betyder, at i alt 499 køretøjer til og med 23. november er blevet præsenteret for en bøde på enten 1.500 kroner for varebiler eller 12.500 kroner for lastbiler.

Med andre ord er der i de første knap otte uger, hvor der er udstedt bøder, udskrevet bøder på i alt 1.155.500 kroner.

Siden den 1. juli har det ikke været tilladt for ældre dieseldrevne varebiler, lastbiler og busser at køre i Ring 2. Men indtil udgangen af september er chaufførerne sluppet med en advarsel, mens der altså siden 1. oktober har vanket bøder.

De skærpede krav til partikeludledning i miljøzonen er en del af Odense Byråds klimaambition om at gøre Odense CO2-neutral i 2030. Foto: Odense Kommune

I denne sammenhæng defineres "ældre" som værende køretøjer indregistreret før 1. januar 2007.

Renere luft i Odense

Miljøzonen er markeret ved alle indfaldsveje i Odense, mens kontrollen af køretøjerne sker digitalt via automatisk aflæsning af nummerplader.

De skærpede krav til partikeludledning i miljøzonen er ét skridt i retning af renere luft i Odense. Et enigt Odense Byråd indgik i juni 2020 en klimaaftale med en ambition om at gøre Odense CO2-neutral i 2030.

Odense Kommune har siden maj sidste år haft en miljøzone i bymidten. Også i Aarhus, Aalborg, Frederiksberg og København er der miljøzoner.

Fakta: Regler for miljøzoner De er omfattet Reglerne gælder for varebiler på op til 3,5 ton. Vejer de mere, og har de samtidig ni sæder eller mere, så tæller det som en bus. Trin 1: Fra 1. juli 2020: Varebiler skal være registreret den 1. januar 2007 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.

Varebiler skal være registreret den 1. januar 2007 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. Trin 2: Fra 1. juli 2022: Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.

Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. Trin 3: Fra 1. juli 2025: Varebiler skal være registreret den 1. september 2016 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. Ældre biler kan få eftermonteret et partikelfilter. For dieseldrevne busser og lastbiler på 3,5 tons eller derover, gælder følgende trinvise regler for kørsel i miljøzonerne: Trin 1: Fra 1. juli 2020: Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.

Trin 2: Fra 1. juli 2022: Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2014 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. De er undtaget Veterankøretøjer

Køretøjer registreret i udlandet, som er mere end 30 år gamle.

Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet og lignende beredskabsmyndigheder, når der er opstået et ekstraordinært behov for at anvende køretøjet inden for en miljøzone. Kilde: miljoezoner.dk Se mere

Miljøzonen er defineret som Ring 2 og omkranser hele Odense Bymidte. Foto: Odense Kommune