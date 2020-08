Mille vil være astrofysiker: Ny uddannelse for autister hjælper drømmen på vej

20-årige Mille Marie Vangsgaard Jensen har flere gange forsøgt at tage en uddannelse, men først nu føler hun, at hun har fundet det rigtige sted.

Hun er lige startet på en ny HF-uddannelse i Odense.

- Jeg har allerede fået en bunke gode venner, som jeg har brugt en masse tid sammen med, siger hun med et stort smil.

Mille Marie Vangsgaard Jensen er blandt den ene procent af befolkningen, der lider af autisme. Det betyder, at hendes hjerne fungerer anderledes - ofte på en måde, der kan udfordre kommunikationen med andre mennesker eller gøre det vanskeligt at navigere i sociale sammenhænge.

Læs også Ny musisk sansehave skal hjælpe autistiske børn

60 procent får aldrig en uddannelse

- Det var som om, alle havde et sæt regler, som de havde fået fortalt, men som jeg havde misset. Der var bare en masse regler, som jeg ikke forstod, fortæller Mille Marie Vangsgaard Jensen.

Unge med autisme kan have svært ved at gennemføre en gymnasial uddannelse. Det er blandt andet dokumenteret i en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Ifølge undersøgelsen gennemfører 60 procent af unge med autisme aldrig en uddannelse. Og det betyder ifølge Landsforeningen Autisme, at det kun lykkes for en ud af ti autister at få fodfæste på arbejdsmarkedet i form af et lønnet job.

Mille har prøvet to at gennemføre to andre gymnasielle uddannelser, men uden held. Derfor er hun glad for, at der nu er kommet en målrettet uddannelse til hendes behov. Foto: Flemming Ellagaard

HF på tre år

Indtil nu har der kun været én målrettet uddannelseslinje for autister på Fyn, og det er på Midtfyns Gymnasium. Her tilbydes en almen STX med mulighed for bostøtte på et kollegium.

Nu supplerer HF og VUC Fyn i Odense med en ny HF-klasse, som er særligt målrettet unge med autisme - og hvor Mille Marie Vangsgaard Jensen er blandt uddannelsens første elever. Efter tre introdage er hun nu i gang med den almindelige undervisning.

At få længere tid til at gennemføre uddannelsen, er noget af det der gør, at mennesker med autisme har en reel chance for at klare sådan et forløb. Heidi Thamestrup, formand, Landsforeningen Autisme

- At få længere tid til at gennemføre uddannelsen end den tid, der normalt er afsat, er noget af det der gør, at mennesker med autisme faktisk har en reel chance for at klare sådan et forløb, siger Heidi Thamestrup, formand for Landsforeningen Autisme.

Målet er en fuldgyldig HF-eksamen, men til forskel for en almindelig HF-uddannelse er der her sat tre år af i stedet for to.

Læs også Hf-studerende vender tilbage: - Mærkeligt, at læreren skal rende mellem lokalerne

Støtte fra mentor

Den såkaldte HF-lov giver mulighed for specialpædagogisk støtte i lighed med den, som den unge mange tilfælde også har været berettiget til i folkeskolen. Desuden er det med baggrund i HF-loven, at uddannelsen i dette tilfælde kan forlænges med et år.

Begge dele af loven bliver udnyttet på den nye tre-årige HF-uddannelse. Kim Fogedgaard Eliasen er tilknyttet mentor hos den særlige gruppe studerende.

- Mentorens rolle er at støtte kursisterne i de udfordringer, de måtte have. Det kan være i forhold til at modtage læring, at fungere socialt og interagere i klassen, for eksempel at række hånden op og tale foran en gruppe, fortæller Kim Fogedgaard Eliasen, som har en socialpædagogisk baggrund.

Landsforening: Vigtigt at holde ved

Hos Landsforeningen Autisme lægger man vægt på, at det nye HF-tilbud er nøje tilrettelagt, og at de faglige ambitioner er høje.

- Hvis man virkelig mener alvorligt, at mennesker med autisme skal have en uddannelse, så kræver det, at man ved, hvad man har med at gøre. At man hele tiden er nysgerrig på, hvordan de unge mennesker fungerer, og at man hele tiden er åben for at høre på, hvordan de oplever tingene, forklarer Heidi Thamestrup.

- Nogle steder har man set problemer med for mange elever i klassen og nedskæringer i ressourcerne, når først tingene er kommet godt i gang. Det er vigtigt at holde ved, for det har de unge med autisme brug for, siger Heidi Thamestrup.

Læs også Minister om autisme-sager: Det er fuldstændig uacceptabelt

Drømmen: Astrofysik eller lyddesign

Nu håber Mille Marie Vangsgaard Jensen, at hendes drømme for fremtiden kan få luft under vingerne. Tidligere har hun følt sig udenfor, men nu har hun store ambitioner.

- Jeg vil rigtig gerne været noget inden for astrofysik eller lyddesign. Jeg kan ikke helt beslutte mig endnu, for jeg synes begge dele er superspændende.