Milliardhandel: Kæmpe fynsk metal-koncern solgt til USA

Familieforetagendet Alumeco er, efter en salgsproces på et halvt års tid, blevet solgt til en amerikansk metalkoncern, der også er en af de ledende metalaktører i Europa.



Firmaet, der har hovedsæde på Næsbyvej i Odense, har afdelinger i hele Skandinavien og i flere lande i Nordeuropa. I Odense er der 266 ansatte og i hele koncernen over 1.000 medarbejdere.

- Jeg er ekstremt stolt af vores medarbejdere og deres urokkelig engagement, kultur og værdier, som har ført Alumeco frem til denne meget spændende udvikling. Det er en stor anerkendelse af hele Alumecos teamets styrke og succes. Amari nærer stor beundring for virksomheden og vores medarbejdere, så jeg er sikker på, at Alumeco vil være i gode hænder hos Amari, siger ejer Hans Schweers.

Alumeco blev grundlagt i 1983 og leverer løsninger i aluminium, rustfrit stål, kobber, bronze og messing til industrivirksomheder.

Blandt landets rigeste

Firmaet er ejet af familien Schweers, og grundlæggeren Hans Schweers er blandt landets rigeste med en formue på omkring 2,7 milliarder kroner.

Parterne i handlen ønsker ikke at oplyse salgsprisen, men da salgsprocessen blev indledt i foråret, vurderede kilder til Børsen, at firmaet var over tre milliarder kroner værd.

- Tiden er nu kommet, hvor jeg og min familie har valgt at trække os tilbage fra erhvervslivet og branchen, og med den vellykkede gennemførelse af transaktionen med Nordic Metal Holdings, tror jeg fuldt og fast på, at Alumeco vil få betydelige muligheder og synenergier for at vækste og trives i den kommende år, siger Hans Schweers.

Virksomhedens direktør, Per Thanning Johansen, oplyser, at der hverken vil ske ændringer i virksomheden i Odense eller i afdelingerne i Skandinavien og Nordeuropa.

Alumeco havde sidste år en omsætning på otte milliarder kroner, og fik et rekordoverskud på 847 millioner kroner.