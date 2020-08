Millioner i støtte: Odense får nyt musikalsk kraftcenter

Et helt nyt museum med udgangspunkt i den verdensberømte fynske komponist Carl Nielsen er på vej i Odense.

Det oplyser Odense Bys Museer fredag.

Det er en større donation fra Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat som baner vejen for museet, som vil få musikken som omdrejningspunkt.

- Bestyrelsen finder projektet med etableringen af et moderne museum, med musikken i centrum og som en gennemgående oplevelse i forskellig kontekst til inspiration ind i Carl Nielsens verden, som særdeles velvalgt, begrunder Henrik Thal Jantzen, administrator og bestyrelsesmedlem i Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat.

Donationen er på godt 16 millioner kroner, og det nye Carl Nielsen Museum vil får samme placering i Odense Koncerthus, hvor det eksisterende Carl Nielsen Museet ligger.

Med Odense Symfoniorkester under samme tag samt musik- og teaterhuset Odeon, og Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole som nærmeste nabo, bliver der tale om "et unikt kraftcenter for musikken i hjertet af Odense", skriver Odense Bys Museer i en pressesmeddelelse.

Samarbejde med DR

Carl Nielsen Museet har siden 2018 huset et midlertidigt H.C. Andersen-museum, mens man venter på, at det ny H.C. Andersens Hus åbner i juni 2021.

Herefter vil Carl Nielsen Museet kan blive genskabt og der vil blive taget udgangspunkt i Carl Nielsens musik.

"Tanken er, at musikken skal være afsæt for både udstillingens form, indhold og karakteren af den oplevelse, gæsterne tilbydes", skriver Odense Bys Museer i en pressesmeddelelsen.



Odense Bys Museer arbejder sammen med blandt andre Koncerthuset i DR Byen, Den Levende Musik & P2/P8 om at virkeliggøre udstillingens musikalske ambitioner.



- Med samarbejdet om det nye Carl Nielsen Museum fortsætter DR’s kor og orkestre en musikalsk linje, som har rødder tilbage til Nielsens egen tid. Lige siden Nielsen selv dirigerede den allerførste offentlige koncert med det daværende Radioorkestret i 1925, har formidling og fortolkning af Nielsens musik været en kerneopgave for os i DR’s kor og orkestre, fortæller Kim Bohr, chef for DR Koncerthuset, Den Levende Musik & P2/P8.

