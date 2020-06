Millioner på vej til aktiviteter for Odenses børn og unge

Der bliver godt med aktiviter for børn og unge i Odense i juli og august.

På grund af corona-situationen har Folketingets partier indgået en aftale, som afsætter godt seks millioner kroner til sommeraktiviteter. Pengene bliver et stort supplement til de aktiviter, der normalt tilbydes i sommerferien, og skal målrettes børn og unge mellem 6 og 17 år.

Det oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse. Økonomiudvalget i kommunen har besluttet at reservere 2,75 millioner kroner ud af de seks millioner kroner til kulturelle oplevelser.

- Vi har altid haft en stor tilstrømning til vores kulturelle sommeraktiviteter i Odense, som har været med til at skabe liv og stemning i byen. Nu har Folketinget givet os mulighed for at gøre noget ekstra ud af sommeren, skriver by- og kulturrådmand i Odense Kommune Jane Jegind (V).

Kunstinstallationer og sommeropera

Hos Børn- og Ungeforvaltningen er rådmand Susanne Crawley Larsen (B) også glad for, at Folketinget har fundet midler til Odenses børn og unge.

- Den her sommer bliver anderledes for mange familier, når flere på bagkant af Coronasituationen holder ferie herhjemme. Med de her penge får vi en enestående mulighed for at vise børnene og de unge, hvad vores by har at byde på, skriver hun i pressemeddelelsen.

Pengene skal blandt andet bruges på kunstinstallationer i byen, sommeropera og vikingevandring arrangeret af Odense Bys Museum.

Det skal være med til at vise Odense fra sin bedste side og gøre byen indbydende for de mange danske turister, der i år kommer til byen.

Idéen er at skabe oplevelser, der gør, at gæsterne har lyst til at vende tilbage til Odense, fordi de har fået en forsmag på, hvad byen har at byde på.

De første arrangementer finder allerede sted fra slutningen af juni.