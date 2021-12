Millioner på vej til beskyttelse af fynske kyster

- Vi ser ind i en fremtid, hvor mange af vores kyster bliver udfordret af voldsommere vejr og stigende havvandstande som følge af klimaforandringerne. Det øger risikoen for oversvømmelser og erosion og giver utryghed rundtom i landet på udsatte strækninger, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

- Derfor skal vi tilpasse kystområderne til de udfordringer, som kun bliver større i fremtiden. Det gør vi blandt andet ved igen i år at sende endnu flere midler ud og arbejde i vigtige kystbeskyttelsesprojekter, siger hun.

Disse kyster får flest penge

Af de fynske projekter går flest penge til Bogense, der kan se frem til 15,6 millioner kroner.

- Det er en rigtig god nyhed, at et nordfynsk projekt modtager et tilsagn om så markant en støtte. Det betyder, at det fælles kystbeskyttelsesanlæg i Bogense bliver billigere for den enkelte borger, som bor i og omkring Bogense, siger Anders Thingholm (K), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.



I projektet indgår en samlet løsning for hele digestrækningen fra Nyhave i vest til Stege Mølle i øst.

Topscoreren på landsplan er projektet Nordkystens fremtid, der får 21,4 millioner kroner.