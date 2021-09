Millioner på vej til fynsk cannabislaboratorium

I en investeringsrunde har virksomheden Qntm Labs (udtalt quantum labs red.) hentet 28 millioner kroner i investeringer.

- Da vi begyndte, var enhver krone, vi kunne få ind, meget for os, så 28 millioner kroner er en kæmpe sum, siger Connor Murphy, der er den ene af de to danskboende amerikanere, der står bag virksomheden.

Han grundlagde sammen med Justin Ihnken Qntm Labs i begyndelsen af 2020, og i begyndelsen af 2021 rykkede de ind i de nuværende lokaler på Unsbjergvej i Odense.

Virksomheden specialiserer sig i at udføre test og analyser af medicinsk cannabis til gavn for de virksomheder i branchen, der producerer cannabis.

- Det er en anerkendelse af, at der er behov for det vi gjort indtil nu, og det vi har tænkt os at gøre fremover, siger Justin Ihnken, der er administrerende direktør i virksomheden.

Masser af cannabis på Fyn

Qntm Labs er én i en række af virksomheder på Fyn, der har valgt at beskæftige sig med medicinsk cannabis.

Flere store cannabisproducenter, som for eksempel canadiske Aurora Nordic, har således slået sig ned på Fyn i de seneste år.

Det er sket på baggrund af, at der i 2018 blev indført en forsøgsordning, der går ud på at give danske virksomheder lov til at producere medicinsk cannabis.