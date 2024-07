Millionerne væltede ind hos Tinderbox

Musikfestivalen Tinderbox satte indtjeningsrekord sidste år.

Samtidig med at årets festivaldage blev afviklet i Odense i år, viser det netop offfentæliggjorte regnskabet for 2023, at Tinderbox sidste år endte med et overskud på 25 millioner kroner før skat.

Det er det hidtil bedste resultat for festivalen, der i første festivalsår i 2014 fik et underskud på 31 millioner kroner og frem til 2022 havde meget svingende resultater.

Overskuddet for 2023 er marginalt bedre end resultatet i 2022, der gav arrangørerne et overskud på 23 millioner kroner.

I 2019 erhvervede Superstruct Entertainment festivalen fra Down The Drain Group med festivalarrangør Brian Nielsen i spidsen.

Men nu har kapitalfonden KKR købt Superstruct og dermed Tinderbox - samt en række andre europæiske festivaler.

Selskabet har i dag en egenkapital på 12,2 millioner kroner.

Sidste år var egenkapitalen i minus med 7 millioner kroner som følge af flere års svingende resultater.

Odense Kommune støttede fra starten festivalen med 23 millioner kroner.