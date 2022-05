Millionsatsning mister pusten: B.T. Odense halveres

B.T. barberer antallet af ansatte på lokalredaktionerne i Odense, Aalborg og Aarhus.

Det sker mindre et år efter, at lokalredaktionerne åbnede og blev kaldt "den største journalistiske satsning i den danske medieverden i mange, mange år" af daværende chefredaktør Michael Dyrby.

TV 2 Fyn erfarer nu, at B.T. med ny chefredaktør Pernille Holbøll i spidsen har valgt ikke at forlænge kontrakter med alle tidsbegrænsede ansatte journalister på de tre lokale redaktioner.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger svarer det til knap hver anden medarbejder på redaktionen i Odense. Og samtidig er meldingen fra Pernille Holbøll til B.T.’s medarbejdere, at fremtiden for redaktionerne i Odense, Aarhus og Odense er uvis.



Lang tids hemmelighedskræmmeri

TV 2 Fyn har talt med B.T.’s redaktionchef i Odense Louise Ravn, men hun vil hverken be- eller afkræfte oplysningerne. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Pernille Holbøll, men det er endnu ikke lykkedes.

Lokalredaktionerne i Odense, Aalborg og Aarhus åbnede 1. september efter længere tids hemmelighedskræmmeri.

Først 31. august bekræftede B.T.'s daværende ansvarshavende chefredaktør, Michael Dyrby, at Berlingske Media satsede på lokaljournalistikken. Her kunne han også fortælle, at der var tale om en investering på et "stort, tocifret millionbeløb".