Milliontilskud fra IT-gigant: Facebook styrker digitale børn- og ungeprojekter

November sidste år indgik Odense Kommune en aftale med Facebook, der sikrede en investering fra tech-giganten.

Det skulle støtte Odense Kommunes strategi om at blive en by, der skal leve af teknologi og digitalisering.

Fredag blev det offentliggjort, hvem i Odense Kommune, der skal modtage Facebook-pengene. Investeringen lyder på i alt 1,4 millioner kroner og er de såkaldte Facebook Odense Data Center Community Action Grants.

Ét af de steder, der modtager flest penge er Odense Tekniske Gymnasium. De får 214.000 kroner til at etablere et Virtual Reality-værksted.

- Tilskuddet fra Facebook skal bruges til at give nuværende og fremtidige elever på Odense Tekniske Gymnasium endnu flere muligheder i undervisningen samt øge læringen for eleverne, så vi kan bidrage til, at flere unge kigger STEM-vejen, skriver afdelingsleder Martin Mølgaard Ravn i en pressemeddelse.

STEM er fagene indenfor videnskab, ingeniørvidenskab samt teknik og matematik.

Forvaltningen får også støtte

Kommunens egen børn- og ungeforvaltning modtager 187.750 kroner, der skal gå til et virtual reality bibliotek, som alle skolerne kan benytte. Desuden skal støtten hjælpe med at etablere et kreativt teknologi-værksted i Ungdomshuset i Odense.

- Jeg glæder mig rigtigt meget over, at så mange skoler, foreninger og velgørende organisationer i Odense nu bliver anerkendt og får støtte til deres store arbejde fra Facebook. Det er hver især nogle spændende projekter, som jeg glæder mig over, at endnu flere odenseanere kan få glæde af, skriver Tim Vermund, 1. viceborgmester og uddannelsessekretær i Odense, i en pressemeddelse.

Han er stolt over Facebooks ageren i lokalområdet og håber på yderligere samarbejde fremover.

- Jeg ser frem til i mange år fremover at samarbejde med Facebook om at skabe en bæredygtig by med afsæt i teknologi, it, robotter og fællesskaber, skriver Tim Vermund (S).

Del af langsigtet plan

Med Facebook Community Action Grants bliver der ydet støtte til 13 forskellige projekter. Udover de nævnte projekter får flere skoler, Hackerspace, Matematikcenter og Lokalhistorisk Arkiv for Fraugde, Allerup, Davinde og Tornbjerg Sogne også støtte.

Investeringen er del af en større strategi i Odense Kommune. Her vil kommunen selv investere 50 millioner kroner over 10 år, mens der hentes 50 millioner eksternt. De eksterne midler kan komme fra erhvervslivet, fonde eller lignende.

Facebook er glade for at være med i samarbejdet.

- Vores Community Action Grants-program giver Facebook mulighed for at hjælpe med at fremme lokale STEM-uddannelse og have en positiv indvirkning på samfundet. Vi er stolte af at støtte skoler, nonprofit organisationer og projekter, der hjælper Odense med fortsat at være et dejligt sted at bo og arbejde, skriver Site Manager på Facebook Odense Data Center Carsten Sørensen i en pressemeddelelse.